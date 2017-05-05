修車技師腦中風右肢癱瘓 車行判賠103萬

許姓男子受雇於蔡男的汽車行，主掌8處清潔站車輛的電路維護，負責維修車輛約300台，每周上班6天，2012年3月30日，許男以頭下腳上姿勢維修線路，未料完工後，竟突然倒地失去意識，送醫後被診斷腦中風，右肢癱瘓。勞保局認為許男癱瘓屬職業災害，車行應補償工資。新北地院判車行須賠償103萬餘元。可上訴。

(中時)