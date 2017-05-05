宋楚瑜赴嘉義 台商、農民盼他能為兩岸找方法解套

親民黨主席宋楚瑜允諾會將農民、台商的心聲傳遞給總統與習近平。（高錦如攝）

親民黨主席宋楚瑜5日南下嘉義至梅山鄉訪視嘉祥農產合作社、了解運作模式。（高錦如攝）

親民黨主席宋楚瑜5日南下嘉義傾聽農民、台商心聲。（高錦如攝）

自蔡政府上任後，兩岸關係急凍，在大陸的台商相當有感出口貿易量縮減，甚至遇到問題也沒辦法找到對話窗口，台商與農民把握親民黨主席宋楚瑜來訪時表達心聲，盼宋能替兩岸找解套；宋楚瑜則允諾會將大家的心聲傳遞給總統、習近平，同時也呼籲兩岸應坐下來好好談，才能破冰。

無錫市綠莊園商貿有限公司董事長莊賢杞指出，自蔡政府上任後，兩岸關係急凍，出口貿易量減少到30%，而農產檢疫也越來越嚴格，認為多少都有夾雜政治因素，他希望政治少一點亂象，政府也不要嘴巴說一套又做另一套，應多關心人民。

現場也有農民向宋楚瑜表示，兩岸關係影響甚大，導致出口到大陸的農產品，常受到打壓，希望政府能顧慮農民生計，讓出口更順利。

宋楚瑜則允諾會將農民、台商的心聲，反映給總統及習近平；另針對兩岸關係，他表示，台灣、大陸各堅持己見，在一中框架下，台灣不放棄自由民主制度，只要雙方肯坐下來談，都有很大的商談空間。

(中時)