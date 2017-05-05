苗栗破獲製毒工廠 赫見陸籍偷渡客

苗栗縣刑警大隊與刑事局中部打擊犯罪中心聯手，在苗栗破獲大型K他命製毒工廠，起出K他命成品18公斤、半成品1000公斤，市值近2000萬，並逮捕張姓主嫌、林姓、吳姓共犯，其中還有一名大陸籍李姓製毒師傅。苗栗縣長徐耀昌頒破案獎金，激勵員警士氣。

據員警透露，因為在大陸製毒、販毒是死刑，大陸籍李姓製毒師傅才轉向台灣配合製毒集團一起牟利，一公斤4萬元可抽2成，估計如未被逮，月收至少400萬。

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(中時)