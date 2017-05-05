苗栗舊山線導覽培訓 招募在地青年與新住民

苗栗縣文化局協助推廣慢城運動及舊山線RailBike，5日上午舉行舊山線導覽人員培訓招募活動，課程將在9日到7月5日合計約98小時，邀請舊山線鐵道專家學者蘇昭旭、賴德湘以及在地文史工作者黃鼎松等人進行授課，希望鼓勵三義在地青年及新住民優先報名。

導覽培訓課程針對三義慢城及舊山線為主軸，內容包括理論、戶外研習及參訪活動等，除了邀請專業導覽老師帶領學員到三義各重要景點進行實際操作外，也培養學員面對遊客如何互動及導覽，參訪則會前往鐵道相關景點、大林慢城觀摩交流。

培訓分成兩階段，一階段即日起開放報名至8日止，二階段則自15日起報名至25日止，培訓費用由交通部觀光局全額補助，名額有36人，其中在地三義青年可保留20個優先報名權，新住民則保留5個名額，經通過認證評選的解說員可授予認證，未來縣府也將成立合格導覽員的資料庫，提供企業及活動單位參考。

縣長徐耀昌表示，「魅力舊山線」跨域亮點計畫，獲交通部補助3億元，打造鐵道自行車系統，是國內首見的新型態旅遊， RAIL BIKE年底即將試營運，未來結合舊山線鐵道文化、客家文化及三義130沿線週邊景點資源，搭配「魅力世遺、國際慢城」主軸，深具觀光發展潛力，將成為旅遊的「新亮點」。

徐耀昌說，為打造國際級的旅遊景點，以及提升旅遊深度，盼透過導覽解說人員培訓，培訓出可實際上線，同時充分瞭解地方文化、慢城理念及服務熱情的導覽解說人員，為苗栗觀光產業帶來生力軍。

(中時)