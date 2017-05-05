慈濟支持 台東9所校舍聯合啟用
慈濟基金會在台東投入超過6.8億的經費，協助台東9所國中小學校舍重建，5日慈濟基金會與台東縣政府在關山國中，舉辦捐贈暨聯合啟用典禮，台東縣長黃健庭強調，感謝慈濟的大愛支持，讓學生們可以在安全的校舍中上課。
台東許多學校因為校舍老舊，礙於經費不足，只能逐年編列預算重建，不過慈濟基金會獲知台東的困境後，決定伸出援手，一口氣攬下9所學校的校舍重建工程，也是台東歷年來最大筆的教育經費與工程。
今天捐贈暨聯合啟用典禮包括黃健庭、慈濟基金會副總執行長林碧玉、教育部國民及學前教育署長邱乾國、台東縣副議長陳宏宗等參加，並一同拉彩帶揭幕。
黃健庭表示，台東許多學校校舍是他父親擔任縣長時所興建，校舍都已經超過30年，雖然想改建，但杯水車薪，需跨數年才能完成，所幸慈濟同意協助改建，證嚴上人甚至還親自到台東勘查，9所學校共12棟校舍，在去年初聯合動土後，目前已經陸續完工，學生也陸續進駐新教室上課。
「教育事業不能等！」林碧玉指出，證嚴上人非常關心小朋友的教育及未來，期待不是因為災難而重建，而是減災防災才重建。
關山國中校長吳宏龍說，校舍重建期間，八年級只能到300公尺外的關山工商上課，老師為了教學往來奔波非常辛苦，校舍完工後師生終於重回母校環抱，大家都很開心！
(中時)
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