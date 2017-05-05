高市衛生局5日再下架春橋田產品36公斤

高雄市衛生局5日再稽查涉嫌販賣過期堅果的春橋田公司下游業者。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局5日再稽查涉嫌販賣過期堅果的春橋田公司下游業者。（呂素麗翻攝）

高雄市春橋田公司涉嫌使用逾期原料分裝再製健康即食腰果等7項產品，衛生局除通報相關下游業者所轄縣市衛生局，5日再稽查高市下游廠商，確認違規產品均已下架，至昨天止共稽查69家業者，下架違規產品36.23公斤。

衛生局表示，下架的違規產品有健康即食腰果、自然健康杏仁果（生）、純原蔗黑糖粉、純原蔗黑砂糖、健康即食杏仁果、自然健康燕麥片及光中杏等7項產品。

衛生局表示，檢調單位提供本市所有下游業者64家，均已稽查完成，產品已全下架，另查5家有機商店，也無進貨了。

衛生局已令春橋田公司將7項違規產品全部下架回收，並接受退貨，未來將持續監督該公司回收作業，確保民眾食品安全。

衛生局表示，食品業者使用或販售違規產品，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生局，未依規定辦理者，可處3萬元以上罰鍰。

(中時)