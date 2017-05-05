全大運／世大運羽球在紅館 地主先來Try
今年台北世大運羽球種類以台北體育館(紅館)作為主場館，全大運也特地將羽球列為世大運測試賽，讓地主好手搶先體驗，適應比賽場館和空間感。
台北體育館為了8月世大運，從場館地面、燈光到場邊座椅都重新翻修，去年10月完工，是首座世大運整修完成的競賽場館，1、7樓作為比賽場地、4樓則是暖身場。
全大運場地硬體比照世大運，鋪上專用地墊，不過由於公開組、一般組參賽隊伍、人數眾多，不若其他測試賽，全大運羽球並未安檢，並另外將4樓開放作為比賽場地。首度入選世大運代表隊，北市大羽球女將江美慧，5日公開女首輪就是在4樓開戰。
江美慧坦言4、7樓還是有些微落差，「平常都在7樓練球，4樓感覺稍微矮一點，燈光好像也比較暗，但影響不大，」
拚戰個人全大運第3金，北市大「羽球王子」王子維則在7樓展身手，長時間國外征戰，王子維趁機適應7樓的場地配置，「畢竟是第一天，跟之前的空間感不太一樣，還在適應中。但地墊打起來很適應，燈光也沒有問題。」
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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