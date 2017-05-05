「長春1哥」盧建順南區傳承賽封王 本季2連勝
今年57歲的台灣高球「長春1哥」盧建順再添1冠！今天(5日)在台南南寶球場舉行的南區熱血傳承賽次輪揮出70桿，順利以贏2桿的總桿136桿(-8)封王。
這場比賽是台灣長春高球巡迴賽第2場比賽，盧建順加上上1場在花蓮球場舉行的威宏香城公開賽，個人包辦2場冠軍，奪冠率百分百。
他首輪以66桿領先，次輪雖前9洞打出2個雙柏，但抓下4隻打出平標準桿36桿，後9洞再交出34桿，以連續領先兩天姿態贏得本季2連勝。
盧建順日前通過日本長春巡迴賽參賽考試，本季展開日巡生涯，這兩場冠軍讓他有信心在日巡第1個球季贏得佳績。
今年轉入長春的前日巡好手林根基，這場比賽連2天揮出69桿，以138桿獲得第2，詹錦鏜與張宏達同以140桿並列第3，黃建忠141桿排名第5，彭丞鈞142桿獲得第6。
(中時電子報)
關鍵字：球場
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