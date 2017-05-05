兒抱母上台分享表揚 母親節活動全場動容
南投縣信義鄉今天辦母親節表揚活動，台灣最大原民部落羅娜村模範母親當選人、92歲的司阿末正準備要進場時，她的兒子司文輝突然將老母親抱起，直接上台與媽媽分享喜悅；台下掌聲響起，幾名布農族人感性討論說：「小時候給媽媽抱著養大，現在換兒子抱媽媽感謝恩情！」
信義鄉有14村，但部分村子人口多、或是涵蓋2個部落，鄉公所共推薦表揚19名模範母親，羅娜除92歲司阿末，另名獲選人伍阿友也高齡88歲，兩人合計180歲，既難得又特別；而玉山腳下東埔村的全伍阿雲92歲，3名布農族人瑞同台表揚，全場歡騰！
表揚活動由鄉長史強主持，上午9點鐘，鄉公所「卡菲亞合唱團」詩歌獻唱；潭南部落社區媽媽所組成的Lili舞蹈團和桐林媽媽教室，分別呈現布農族和閩、客族群舞蹈；明德愛風樂團之薩克斯風，展現全鄉文化與藝術多元風貌。
而從小失去父母，在孤兒院長大的歌手全世煌也登台為家鄉的媽媽們獻唱祝福，感動全場。
19名模範母親分別為明德村金伍秀琴與林足、愛國村黃火鳳、自強村黃素勤、豐丘村邱秀枝、新鄉村松玉美、羅娜村司阿末及伍阿友、望美村陳慧娟及蕭慧妹、同富村葉鄭花及劉玉英、神木村江金蓮、東埔村全伍阿雲。
濁水溪線的人和村模範母親則由田秀美與全某丹膺選、地利村元幸女琴、雙龍村松碧蓮、潭南村幸素英。
活動結束前，司儀邀請鄉長夫人鄭景馨上台感性發言，史強趁勢獻花，感謝她工作、家庭兩頭忙，並讚稱她是最名副其實的模範母親。為活動掀高潮。
(中時)
關鍵字：模範母親
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