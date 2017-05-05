畫家蔡秉軒 集集樟腦出張所師生聯展
長期重視文化與創作的集集鎮公所，近日邀請藝術家蔡秉軒，將於7日起至6月底，在集集樟腦出張所舉辦師生水墨花鳥展，62幅畫作包含集集大山、集集火車站等在地元素，深刻表達在地情感，並藉由富饒韻味的畫作，引領鄉親探索集集小鎮風情。
從事藝術30餘年的蔡秉軒，為南投縣美術學會知名畫家、青溪美術學會副總幹事，擅長油畫寫生、水墨花鳥創作及動物百態，筆下的金魚「自在悠游」，代表富貴平安的牡丹花細緻優雅，曾獲得1998年「陸軍文藝金獅獎」等全國性比賽榮譽。
蔡秉軒長期投入濁水溪社區大學集集分校傳統水墨花鳥教學工作，此次畫展主題乃希冀帶領學生藉由藝術創作關心自己的故鄉，7日上午10點開幕茶會，鎮長陳紀衡邀請藝文界貴賓及民眾共賞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。