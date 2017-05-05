畫家蔡秉軒 集集樟腦出張所師生聯展

「蔡秉軒師生水墨花鳥展」將於7日起在集集鎮歷史建物樟腦出張所開展到6月底，圖為聯展作品之一「閒居」。（沈揮勝翻攝）

長期重視文化與創作的集集鎮公所，近日邀請藝術家蔡秉軒，將於7日起至6月底，在集集樟腦出張所舉辦師生水墨花鳥展，62幅畫作包含集集大山、集集火車站等在地元素，深刻表達在地情感，並藉由富饒韻味的畫作，引領鄉親探索集集小鎮風情。

從事藝術30餘年的蔡秉軒，為南投縣美術學會知名畫家、青溪美術學會副總幹事，擅長油畫寫生、水墨花鳥創作及動物百態，筆下的金魚「自在悠游」，代表富貴平安的牡丹花細緻優雅，曾獲得1998年「陸軍文藝金獅獎」等全國性比賽榮譽。

蔡秉軒長期投入濁水溪社區大學集集分校傳統水墨花鳥教學工作，此次畫展主題乃希冀帶領學生藉由藝術創作關心自己的故鄉，7日上午10點開幕茶會，鎮長陳紀衡邀請藝文界貴賓及民眾共賞。

(中時)