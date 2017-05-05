樂陞案具保訊問後 許金龍還押看守所

前樂陞董事長許金龍被依證券詐欺等罪起訴求刑30年，移審台北地院收押3個多月後，許聲請具保停押，法官周玉琦今(5)日開庭訊問逾2小時後諭知，交保與否再由合議庭評議，許得知被還押後說「以為會獲釋將看守所內個人物品都送人了」，露出失望表情。

今年1月24日，檢方認定許金龍涉嫌編製公告不實的樂陞公司財務報告及公開說明書，並操縱樂陞股價及從事內線交易等證券詐欺不法行為，坑殺2萬名投資人逾28億元，依違反證交法等罪起訴，移送台北地院審理。法官訊後諭知，由保證人出具2億元書面保證，加上現金6000萬可交保。

許因無法籌足保金和找到書面保人，被羈押迄今，合議庭日前也裁定延押後，許透過律師找到了商界友人、舊識等4人提出相關資力證明，表明可完成書面保證2.4億元，現金保則降為3000萬元，具狀聲請交保。

法官尚未裁准與否，有部分媒體上月底報導許金龍獲保，但隨即遭北院否認，法官今日特地召開訊問庭，調查許提出的保證人及資歷是否完備，此外，法官還詢問檢辯對於錯誤報導的意見，並問在場旁聽媒體有無意見，蒞庭檢察官還要求媒體具名，遭抗議才作罷。

周玉琦法官說，她身體不適仍打起精神開庭，為的就是希望檢辯有什麼話在法庭上公開講，不要私下去講東講西，她要求許的律師對於保證人的資格再具狀補齊，說明這些人為何是「殷實之人」，足供擔保許金龍不會逃亡。

隨後，周玉琦話鋒一轉，就質問日前為何她在法官學院受訓，會有媒體錯誤報導她裁定讓許男交保，許的律師緊張地澄清，不是律師洩漏給媒體，並請審檢可以立案調查此事，許金龍也激動地說，絕對不是他對外放話，希望法官不要誤會。

庭末，許金龍滔滔不絕拿出聲明稿，講述自己被檢方誤解、起訴，法官隨即打斷，下周五開庭再讓他講一整天，諭知將許男還押；許男今日特地穿著西裝外套應訊，得知又要回看守所，他神情落寞地被法警押上囚車。

(中時)