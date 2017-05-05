月眉路工地雇非法外勞　6人遭逮

月眉路拓寬工程又傳雇主雇用非法外勞。（張穎齊翻攝）

月眉路工程承包商未經教訓，繼續雇用非法外勞。（張穎齊翻攝）

昨日清晨移民署基隆市專勤隊聯合基隆警方，在月眉路改善工程工地內工寮查獲6名逃逸外勞，經訊問後全部移送移民署臺北收容所收容等待遣返，並將持續循線追查非法仲介及僱主。

今年3月27日月眉路工地才發生工安意外，造成逃逸外勞2死1傷，未料該工地承包公司非但未得到教訓，如今竟還繼續僱用逃逸外勞工作。

移民署日前獲報，基隆市月眉路改善工程工地有僱用非法逃逸外勞，並從事板模工作，起初先派人到現場勘查埋伏，發現外勞尚在臨時搭建的簡陋工寮呼呼大睡。警方於清晨見時機成熟後拂曉出擊，當場破門而入，查獲印尼籍及越南籍共6名逃逸外勞，5男1女，並循線追查非法仲介與非法雇主。

專勤隊長陳四信表示，將依就業服務法規定，聘僱未經許可、許可失效或他人所聘僱之外國人，處新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或罰金120萬元。

(中時)