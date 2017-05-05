新北市慈生公園3D彩繪 地面浮出海底世界

新北市三重區慈生公園本周經藝術家巧手打造3D彩繪，逼真的海底世界躍然地表。（圖/譚宇哲）

三重區慈生公園本周經藝術家巧手打造3D彩繪，逼真的地心入口躍然地表。（圖/譚宇哲）

公園裡有大章魚爬上岸！日前以打造巷弄彩繪和地板鋼琴聞名的新北市三重區慈生公園，近日再添新亮點，位於地板鋼琴前的空地，本周經藝術家巧手打造3D彩繪，逼真的海底世界、地心入口躍然地表，公園彷彿成了彩繪世界的大門，讓民眾看了直呼「好逼真」，紛紛上前拍照。

今(5)天下午甫完成的慈生公園3D彩繪，是慈生里長吳瓊茹日前向市議員陳啟能建議下，斥資10萬元邀請廠商打造，栩栩如生的海豚、章魚、深海魚類，彷彿要從地表竄出，公園另一側地面上則彷彿開啟一個圓形洞口，逼真的樓梯、木橋放置其中，讓人好奇想一窺洞口下的地底世界，路過民眾紛紛上前圍觀、拍照，直誇「好像真的！」

「就是想做點不一樣的事！」吳瓊茹笑說，各里利用彩繪美化社區已成為近年風潮，她今年循思求新求變，打造慈生公園成為全新北市第一個擁有地板3D彩繪的公園，透過與栩栩如生的海洋生物、3D地景互動，除了拉近民眾與公園的距離，也促使里民更加愛護公園環境。

(中時)