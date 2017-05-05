經過爆炸的4月 游宗儒變得不一樣了
Lamigo桃猿小將游宗儒日前狀況不佳時，總一個人坐在櫃子前、悶悶不樂，不過近3場表現漸回神，現在到場上的他，投起球來更有自信，「揮別心魔」是其中一個主要原因，他5日與統一獅賽前坦言，過去自我要求高，上場就是不想被打，「現在就一個一個去面對打者，盡自己的本分跟打者對決。」
游宗儒是職棒2年級生，今年從一軍出發，開季連拿2勝，沒想到之後宛如變個人似的，表現急轉直下，上月23日對中信兄弟雙重賽首戰，甚至只面對1人次投保送後，就被換下場休息。當天他賽後一個人坐在休息室前，表現落寞、不發一語。在那之後，他連同昨對兄弟後援1局無失分，連3場出賽都沒有自責分，自責分率從6.43降到4.82。
「碰到了很多事，成長很多。」游宗儒自我要求高，與其說投球有狀況，更大的問題在於心理，他說，過往上場總太想投邊邊角角，反而給自己帶來麻煩，被打就容易想很多，「學長林柏佑就告訴我，不要想太多，投得沒有不好，王溢正也要我盡量保持笑容、心情愉悅去投球。」如今他拋開壞想法、勇於對決，讓狀況扶搖直上。
游宗儒經過爆炸的4月，平手、他說，延長賽這些場面都碰上，讓他心態成長飛快，現在對他而言，過往被打會有很多不好的想法，現在就學著看開，把握住一場場的比賽，「畢竟投手都是會被打的，現在就不想太多，上場盡可能不要再失分，努力把球隊的氣勢維持住。」
(中時電子報)
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