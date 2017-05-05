速逮廢氣汙染源 網友在林佳龍臉書留言稱讚
台中港區的中美和石油化學排放廢氣，海線地區5日瀰漫著濃濃酸味，民眾紛向市府投訴，環保局立即展開大規模搜查，中午鎖定中美和為汙染源頭，要求停機後果然異味逐漸散去，後續依法開罰，網友稱讚環保局高效率稽查，在市長林佳龍臉書留言肯定，林佳龍也發文慰勞「給辛苦的環保同仁一聲讚！」
林佳龍在臉書肯定環保局團隊，案發後第一時間就快速調派人力，順利查獲廢氣來源，並立即要求業者停機，稱讚他們是無名英雄，積極的努力與用心付出，才讓此意外事件的影響降到最低。
「給認真付出的人最真誠的讚！」、「辛苦了，空汙很難查」，網友紛紛在底下按讚、留言，肯定環保局人員的辛苦，也有人主張應該重罰偷放廢氣的業者。
今天早上有民眾發現大甲區飄散著不明酸味，隨後包括清水、梧棲、沙鹿，甚至到神岡、西屯等區，都有類似狀況，讓市府相當震驚。
環保局長白智榮立即動員大批人力展開大規模搜查，中午左右就鎖定台中港區西碼頭，最後查獲是中美和石油化學公司排放廢氣。
環保局強調，經過初步檢測，該氣體雖無毒害，但會刺激眼睛，甚至引發頭痛、暈眩等症況，因此查獲後立即要求業者停機，果然氣味開始逐漸散去，後續環保局仍將依法調查，將依違反空汙法處10萬以上100萬元以下罰鍰。
(中時)
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