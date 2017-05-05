北市3年前建補習班管理平台 今年成功揪出狼師

女作家輕生引發各界關注補習班「狼師」問題。台北市2014年建置「補習班業務管理平台」，供主管機關掌握補習班資訊以及老師資料，今年2月，教育局將資料交叉比對教育部不適任教師系統，發現某補習班聘用的老師，曾有性侵害記錄，依法不得在補習班授課，已要求業者將其解聘，創下全國首例。

根據《補習及進修教育法》，補習班立案時，以及教育局進行例行班務檢查時，業者都需提供教師名冊、身分證明文件、刑事記錄證明、學歷證明等，以確認教師聘用資格，教育主管機關則會透過教育部「全國不適任教育人員通報及查詢系統」加以查證。

台北市教育局表示，繼2008年建置「台北市補教業者資料庫」，開放民眾查詢補習班立案資訊後，2014年5月「補習班業務管理平台」也上線，提供主管機關搜集補習班資訊、方便管理，其中，也包括補教老師名冊、刑事記錄證明等資訊。

此平台上線後，今年2月教育局交叉比對教育部資料，發現某補習班新聘用的老師有性侵害前科，要求業者將其解聘。

另據教育局統計，北市立案補習班共2642家，去年1月至今年3月底稽查1655家，通報補習班性騷擾案件3件、確認成案0件，而不當體罰案17件，其中有9件已確認違法並遭處分；而依社會局家庭暴力暨性侵害防治中心資料，地點在補習班的性侵害案件為0件。

(中時)