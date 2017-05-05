成龍溼地藝術節登場 用創作關心生態環境

成龍溼地國際環境藝術節，共有6名國內外藝術家參與。（張朝欣攝）

口湖鄉「成龍溼地國際環境藝術節」5日登場，今年主題為「愛行動，愛改變」，由6名國內外藝術家，加上在地居民，創作7件溼地裝置藝術，探討如何行動與改變，才能與不斷變化的環境和諧共處。

6名國內外藝術家經過近1個月的環境藝術創作，今天在成龍溼地發表成果，由副縣長丁彥哲、文化處長林孟儀、農委會副主委翁章梁、林務局長林華慶、口湖鄉長林哲凌等人主同主持，邀請大家共同來關切生態環境議題。

7件環境藝術創作均取用自然可得、可生物分解的材料，例如蚵殼、漂流木、蘆葦、竹子、土壤、砂等，強調生命從誕生、成長、死亡與新生的自然循環，藉此提醒大家關注成龍村的努力以及溼地環境的特殊性。

丁彥哲表示，藝術節已邁入第8屆，成為台灣知名的環境藝術節慶，今年村民創作1件名為「再生」的作品，象徵果核裡的種子在溼地發芽生根，半藏在土裡的種子會圈成1顆心，表達對土地的愛與家園的認同。

文化處長林孟儀說，希望藉由環境藝術創作號召大家採取行動，尋找如何與全球環境共處之道。想要了解環境藝術、關心環境議題的民眾，可以在6、7日到成龍溼地與藝術家們面對面互動。

(中時)