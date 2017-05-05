保育螢火蟲　暖暖路燈包紅玻璃紙

暖暖水源地近來有許多的螢火蟲出沒，成為賞螢秘境。（張穎齊翻攝）

市府擬將路燈包覆紅色玻璃紙，以避免過強的路燈光線，影響螢火蟲的求偶行為。（張穎齊翻攝）

暖暖水源地環境優美空氣好，適合夏天踏青尋螢的好去處。（張穎齊翻攝）

議員林明智邀請市府人員到場會勘。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖水源地，近來有許多的螢火蟲出沒，成為賞螢好去處，吸引許多民眾於晚間時分，爭相前來觀賞遊歷。有許多生態學家及地方人士認為，過強的路燈光線會影響螢火蟲的求偶行為，建議將沿線路燈包覆紅色玻璃紙，以防光線過亮。

螢火蟲是生物學中最明顯的生態指標，牠們喜歡在天然溼地及人工生態草溝中活動，並在相對天然的水資源環境中，可以生存繁衍，象徵生態環境較好，水中pH質、溶氧量、溫度沒有受到過多人為汙染及破壞。因此暖暖水源地周邊居民十分重視，螢火蟲與周邊環境的生態保育。

今日議員林明智邀台灣自來水公司第一區管理處、基隆市政府工務處、暖暖區公所、暖西里周明信里長，一同到暖暖水源地會勘，希望能在近期盡速將路燈包覆紅色玻璃紙。

工務處表示，為達保育螢火蟲繁衍之效，在不影響道路照明、公共安全之前提下，將與暖暖區公所配合辦理，路燈用紅色玻璃紙包覆。

台水管理處也表達贊同，並且會持續注意暖暖水源地、西勢水庫周邊環境，以生態環境永續發展為原則，持續配合基隆市政府相關政策。

暖暖區公所表示，今年4月中旬以後，螢火蟲在暖暖水源地大量的出現，為保育螢火蟲繁衍，將會在9日以前，完成從雙生土地公廟衍伸至西勢水庫，水源路的路燈包覆，直到5月底為止。

議員林明智說，去年開始暖暖水源地就有許多民眾反應螢火蟲出沒，我們將會持續來關心水源地的生態保育，並且各單位得到良好的共識，希望未來每年的夏初時節，市府與相關單位都能合力進行生態保育措施。

另外，市府呼籲前來暖暖水源地觀賞螢火蟲之民眾，請將車輛停在外圍、步行進入，手電筒包覆紅色玻璃紙，切勿以強光照射或大聲喧嘩，並帶走不屬於大自然的垃圾。

(中時)