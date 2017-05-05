戴奧辛蛋污染源出爐！研判舊飼主自行添加不明物

農委會畜牧處處長李春進(右)與環保署官員一起說明戴奧辛雞蛋污染源狀況。(照片： 王玉樹拍攝)

戴奧辛雞蛋污染途徑找到了！農委會今天召集各部會研商戴奧辛雞蛋污染事件專家會議後，確認彰化鴻彰畜牧場的污染物為2378四氯呋喃，為戴奧辛主要致癌物之一。由於飼料中並無查出相關毒性物質，所以研判為2月15日之前的舊飼主在飼養過程自行加入添加不明物，讓雞隻誤食，屬於個案，已交由檢調單位進一步調查。

雖然戴奧辛雞蛋之前已確認在鴻彰畜牧場，但污染源一直未解開。農委會今與衛福部、環保署召開專家會議，在針對鴻彰採集的雞隻、雞蛋、飼料進行化驗後，發現雞蛋與雞隻肝臟有比環境正常值多出45%的2378四氯呋喃。農委會畜牧處副處長王忠恕表示，追查該場的飼料都無問題，因此研判是2月15日之前，舊飼主在飼養過程中讓雞隻誤食入污染物。屬片段污染個案，非連續性污染，全案已交由檢調單位調查。

環保署官員指出，目前檢出的戴奧辛圖譜與周遭工業廢棄物比對，都沒有相似之處，因此可以初步排出旁邊工廠或廢棄物底渣、集塵灰的污染，可是究竟飼主添加了甚麼，還需要檢調針對當事人進行調查。

(中時)