台中海線瀰漫酸味 中美和石化排廢氣開罰

環保局揪出空汙元凶，要求中美和石油化學停機，並進行採樣蒐證。（圖/陳淑娥翻攝）

台中市海線地區，5日上午空氣中瀰漫一股酸味，學校紛紛暫停戶外課程。（圖/陳淑娥）

台中市海線地區，5日上午空氣中瀰漫不明酸味，部分學校學生有頭暈狀況，環保局獲報後立即大規模搜索巡查，確定中美和石油化學排放廢氣，雖經初步認定並無毒害，但仍要求停機，同時採樣蒐證，將依違反空污法第32條，處10萬以上100萬元以下罰鍰。

中港高中校長周文松表示，昨天早上11時許，部分師生反映聞到濃厚化學味道，立即通報環保局，下午有學生出現頭暈狀況，學校馬上暫停所有戶外課程，全部改在教室內上課，並戴上口罩，希望盡速揪出元凶，讓學生能夠安心上課。

環保局立即增派人力擴大搜索及巡查，逐步縮小異味來源應來自清水、梧棲及龍井一帶，一個上午後，已將範圍縮至台中港區西碼頭範圍內的工廠，最後鎖定由中美和石油化學排放廢氣，雖然該氣體經初步認定並無毒害，但仍要求停機，同時也採樣蒐證，將處以10萬以上100萬元以下罰鍰。

環保局說明，昨日正好有一台VOC揮發性有機物移動空品監測車，位於異味飄散地點鄰近的東海大學，監測結果，各項監測濃度趨勢相近，無明顯變化，但其中乙酸乙酯平均值自7.03 ppb升至30.5 ppb，而乙酸乙酯會刺激眼睛，甚至引發頭痛、暈眩，與民眾反映的酸味和症狀特徵相同。

(中時)