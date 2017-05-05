阿嬤手縫粽子香包 功夫不輸小鮮肉

市議員吳敏濟（後排右五）、議長林士昌及副議長張清照海線聯合服務處主任楊永昌（後排右三）、立法院副院長蔡其昌服務處主任施志昌（後排右二）等人，與老人及役男同樂。（陳淑娥攝）

在役男的陪同下，阿嬤重拾多年前的巧手記憶，埋頭縫紉粽子香包。（陳淑娥攝）

95歲林水連阿嬤（中）拿起親手縫製的大紅粽子香包，開心地直呼活動真有趣！（陳淑娥攝）

「阿嬤，您多久沒有手縫東西了！」一年一度的端午節即將來臨，華山基金會5日在大甲區舉辦役男「小鮮肉」縫製香包送獨老，長者紛紛參與提前感受過節氛圍，年逾8旬的阿嬤，重拾當年手縫功夫，人老但手非常巧，一下子做好一個大紅的漂亮香包，拿起得意作品開心地說，「真有趣！」

市議員吳敏濟、議長林士昌及副議長張清照海線聯合服務處主任楊永昌、立法院副院長蔡其昌服務處主任施志昌等人，也前往共襄盛舉，拿起針線小心翼翼的縫製，與老人及役男同樂。

役男劉威呈第一次陪長者縫製香包，他說，阿嬤們都很厲害，雖然剛開始顯得生疏，不過一下子就喚起回憶，巧手縫製的香包很細緻，自己只不過幫忙穿針而已；95歲的林水連阿嬤手拿針線一點都不馬虎，她表示，現在還會縫枕頭套、內衣褲，她拿起親手縫製的大紅粽子香包，開心地直呼活動真有趣！

華山基金會B區市站長梁偉宇表示，台中地區預計送出2000份端午關懷禮，內容包含：粽子，麵條，養生飲品等，每份300元歡迎善心人士認助，還有一份由義工們一針一線，手工縫製的端午香包，希望藉由縫香包獻愛心小小善舉，凝聚社區的力量，一同關懷社區弱勢長輩。

(中時)