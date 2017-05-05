搭火車玩科學 科普列車環島終點在七堵
科技部所指導「全民科學週」推動的的科普環島列車，2日起展開為期4天的環島列車，行經全台19個縣市，最後一站於今日上午11時抵達至基隆七堵火車站，並由國立海洋科技博物館與基隆市接棒，順利完成科普列車環島台灣最後一片拼圖。
科普列車抵達基隆不僅完成環島任務，同時也揭開基隆市科學週活動之序幕，海科館以海洋為元素設計闖關活動，讓學童體驗海洋科技、生物和自然生態奧妙。
七堵車站內設置人體版大富翁「珊瑚大闖關」，讓學生認識珊瑚；並利用氣力揚升方式的「有氣有力」、無動力即可前進的「水下滑翔機」等有趣的科普活動，讓學生了解重力和浮力效應。
本活動吸引了基隆市七堵國小、和平國小、長興國小、華興國小等師生參與體驗，會後八斗國小及長興國小的師生則搭上往台北的科普環島列車，同時體驗4節科普車廂不同的科學活動。
海科館長吳俊仁表示，今年是海科館第2年度辦理「海洋Fun學趣」全民科學週活動，去年受到學生熱烈回響，今年更推出多項新的關卡，如結合海洋保育與漁業署推廣的「螃蟹大豐收」、考驗專注力與觀察力的「大堡礁挑戰」等讓學生體驗。
吳俊仁還說，參與的學校數量也增加至去年的2倍，基隆市及新北市共有40所學校加入，培訓570位學生作為海洋小老師散播海洋知識，預計參與體驗的學生人次將近12300人，期望能透過科普列車巡迴及科學週活動，將大眾認為生硬的科學知識，以輕鬆有趣的科普闖關貼近學生生活。
海科館定5月為全民海洋科學月，在5月份每週三上午10時至12時及週六、日的下午2時至4時，在主題館大廳內設置海洋科學體驗攤位，歡迎民眾到館參與體驗！
(中時)
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