淡大生開發體感遊戲 助燒燙傷友復健

淡大資傳系畢業展作品「不平凡的路」，利用Leap Motion製作手部體感遊戲，讓燒燙傷友結合遊戲與復健，增添趣味。（圖/譚宇哲）

淡大資傳系大四學生李蕾蘋（左起）、林志鴻、張忠慈、呂柏甫、王育昇製作畢業展作品「不平凡的路」，為燒燙燒友設計手部體感遊戲。（圖/譚宇哲）

八仙塵爆下月將滿2周年，為幫助燒燙傷友在復健過程中不再枯燥乏味，淡江大學資訊傳播學系大四學生利用Leap Motion製作手部體感遊戲，並設計可愛怪物角色，讓傷友藉由簡單的手部動作，即可在趣味遊戲過程中達到復健效果，為復健的「不平凡之路」增添趣味。

淡大資傳系畢業成果展「喚」本周於淡大校本部的黑天鵝展示區登場，藉由主題喚起人們對生活周遭人物的關心，作品之一「不平凡之路」，針對燒燙傷病友設計體感遊戲，作為復健輔具。

「不平凡之路」體感遊戲以3個手部動作作為遊戲任務基礎，透過紅外線感應復健者的手，連結至電腦螢幕上扮演可愛怪物主角「卡勒」，對抗帶來災難的怪物「噩夢」，過程象徵著努力復健的燒燙傷友，正與「疤痕」對抗，戰勝噩夢，迎回彩色人生，日前該遊戲獲得陽光基金會肯定，未來將免費推廣至更多復健中心，造福廣大燒燙傷友。

淡大資傳系表示，畢業成果校內展於今(5)天落幕，將於5月11日至14日移至台北華山1941文化創意園區東2A倉庫，進行為期4天的校外展，歡迎大家前往觀展。

(中時)