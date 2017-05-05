淡大生開發體感遊戲 助燒燙傷友復健
八仙塵爆下月將滿2周年，為幫助燒燙傷友在復健過程中不再枯燥乏味，淡江大學資訊傳播學系大四學生利用Leap Motion製作手部體感遊戲，並設計可愛怪物角色，讓傷友藉由簡單的手部動作，即可在趣味遊戲過程中達到復健效果，為復健的「不平凡之路」增添趣味。
淡大資傳系畢業成果展「喚」本周於淡大校本部的黑天鵝展示區登場，藉由主題喚起人們對生活周遭人物的關心，作品之一「不平凡之路」，針對燒燙傷病友設計體感遊戲，作為復健輔具。
「不平凡之路」體感遊戲以3個手部動作作為遊戲任務基礎，透過紅外線感應復健者的手，連結至電腦螢幕上扮演可愛怪物主角「卡勒」，對抗帶來災難的怪物「噩夢」，過程象徵著努力復健的燒燙傷友，正與「疤痕」對抗，戰勝噩夢，迎回彩色人生，日前該遊戲獲得陽光基金會肯定，未來將免費推廣至更多復健中心，造福廣大燒燙傷友。
淡大資傳系表示，畢業成果校內展於今(5)天落幕，將於5月11日至14日移至台北華山1941文化創意園區東2A倉庫，進行為期4天的校外展，歡迎大家前往觀展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。