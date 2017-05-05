禁用漁槍 漁民不滿要抗議啦！
行政院農業委員會漁業署擬規定在「12海浬內禁止使用漁槍」，台東縣議會今天在台東市富岡地區舉辦民意論壇，會中漁民對於漁槍禁令砲聲隆隆，並將在8日抗議陳情。
漁民謝文明指出，就是因為買不起漁船才會用漁槍捕魚，基層漁民才靠此養家活口，但常被盤查，動不動就被處罰，禁令實施後漁民要何以維生？
綠島漁會監事何誌忠、台東區漁會理事柯受球、蘇島傑等人指出，漁槍並非破壞生態的主因，拖網或毒、電魚對生態危害才大，不能因為龍王鯛事件就全怪罪漁槍。
縣議員許進榮、謝賢裕也為漁民發聲，強調反對法條修正，並預計在8日於台東縣議會發動大型抗議，向中央表達「漁民生氣了！」
(中時)
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