冰涼一夏 4種口味「星冰粽」搶攻端午商機
氣溫逐漸升高，炎炎夏日即將到來，連鎖咖啡業者星巴克推出四大全新風味「星冰粽」，以冰涼口感搶攻商機。
今年新推出星冰粽有「紫薯地瓜」、「摩卡堅果」、「抹茶紅豆」及「芋泥奶黃」4種口味，其中紫薯地瓜與摩卡堅果口味為單顆販售，抹茶紅豆與芋泥奶黃口味為禮盒限定款。
「夏日都會星冰粽禮盒」星冰粽6入，口味「芋泥奶黃」內餡加入台灣芋頭與港式奶黃製作，一口咬下冰涼外皮與鹹蛋黃在口中混合，迸出全新滋味。「夏日沁涼星冰粽禮盒」限定口味「抹茶紅豆」，以日式抹茶搭配顆粒狀紅豆，紅豆口感甜而不膩，大人小孩都愛。單顆販售的「摩卡堅果」星冰粽，以特製濃縮咖啡佐以榛果可可醬製作，甜中帶微苦是大人味道。
「星冰粽」禮盒部分，自即日起至5月24日開放預購，預購期間享九折優惠，星冰粽禮盒最早取貨日為5月13日，訂購後3天方可取貨，此次更提供「A店訂購B店取貨」服務，提供方便送禮新選擇，5月25日至6月2日開放實體門市販售，喜愛星冰粽消費者不可錯過。單顆星冰粽自即日起於全台門市同步販售。
星巴克表示，去年首度推出2種不同規格禮盒，帶動整體星冰粽禮盒業績成長5成以上，其中以公司行號訂購數量最多，由此可見星冰粽已成為消費者及公司行號端午禮品首選。今年特別設計夏日專屬保冷提袋，以粉嫩色調搭配可愛手繪風格，萌翻全場。
(中時)
關鍵字：星冰粽
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