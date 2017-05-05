麥當勞Hello Kitty聯名抱枕 萌翻少女心

「麥麥幫 萌寵來抱抱」Hello Kitty抱枕來了，萌翻全場。（圖片提供／麥當勞）

「蜜糖小兔」、「Q寶柴犬」抱枕，5月8日上午11時起率先推出。（圖片提供／麥當勞）

5月15日「呆萌法鬥」及「淘氣小金魚」2款抱枕接力推出。（圖片提供／麥當勞）

連鎖速食業者麥當勞今年再度與Hello Kitty攜手合作，推出「麥麥幫 萌寵來抱抱」Hello Kitty抱枕，5月8日起限定期間推出，以可愛Hello Kitty造型抱枕萌翻消費者的心。

麥當勞此次聯名款Hello Kitty抱枕有四款造型，5月8日上午11時起「蜜糖小兔」、「Q寶柴犬」首先登場，5月15日「呆萌法鬥」及「淘氣小金魚」2款接力推出，凡購買任一套餐即享269元加價購抱枕乙個，全台限量140000個，限量販售或售完為止。（每份套餐限加購乙個，每人每次消費限加購兩個，本活動不適用於歡樂送服務、得來速、McCafe與點心站）

(中時)