虎尾警員收到一箱草莓 原來是工作太用心

虎尾警分局褒忠分駐所警員吳玠霖日前處理1件交通事故，5日褒忠分駐所收到郭姓民眾寄來的1封信與1箱草莓，原來吳玠霖處理車禍時發揮同理心，讓郭姓民眾得以身心安頓，特別寫信送草莓表達感謝之意。

郭姓民眾表示這是他人生第1次寫感謝信，從未發生過車禍的他，在事故當下除了身體的傷痛，心靈的無助與慌恐更是讓他不知如何是好，幸虧在吳玠霖的熱忱協助下，讓他得以走出恐懼平安返家。

(中時)