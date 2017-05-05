禽流感中央災害應變中心 即日起撤除

2017年5月5日 「禽流感中央災害應變中心」5日召開第五次會議，有鑑於 H5N6 禽流感疫情已經趨緩，行政院院長林全（中）在會中宣佈，中央災害應變中心已完成控制疫情任務，應變中心即日起撤除，院長並頒獎表揚有功人員。（顏謙隆攝）

「禽流感中央災害應變中心」5日召開第五次會議，有鑑於 H5N6 禽流感疫情已經趨緩，行政院院長林全（中）在會中宣佈，中央災害應變中心已完成控制疫情任務，應變中心即日起撤除，院長並頒獎表揚有功人員。

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