偷車男超商喝酒 警一眼識破

杜姓男子上月26日偷機車被監視器拍下。（呂素麗翻攝）

杜姓男子昨天穿著行竊時同一件衣服，並帶警方找到棄置的贓車。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局長明派出所警員王乾發及王玥婷昨天凌晨4點多執行巡邏勤務至超商巡簽時，由於半夜人煙稀少，一眼望去發現1名坐在超商內喝酒的男子相當眼熟，經拿出手機再三比對確定該男子就是上月26日於建國三路前偷機車的男子，雖然男子否認，但警方提示監視器，發現男子所穿的衣服與當天行竊所穿的是同一件，他才鬆口坦承犯行。

杜姓男子（51歲）供稱，因為頭昏不想走路才會偷車四處趴趴走，但因找不到朋友，所以將車輛棄置在美術館附近巷內；他隨後帶領警方找到棄置的機車。

警方查出，杜嫌前科累累，家人無力管束，故幫他租屋請他搬出後眼不見為淨，但杜男仍不知悔改一再犯錯，警方一再訓誡他，希望他能痛改前非重新讓家人接納。

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(中時)