健全交通路網 中市交通局將啟動屯區捷運計畫
為健全交通路網，市府規畫雙港輕軌捷運，未來與綠線銜接，並與藍線形成共構同站，預估沿線服務人口數超越50萬人，創造2440億的經濟效益，下一期將進行捷運藍線延伸捷運路網至屯區，辦理「大平霧捷運系統」可行性研究，有助加速啟動屯區捷運計畫。
市府爭取「大台中山手線」、「捷運藍線」及「捷運綠線延伸到彰化」等重大建設，獲納中央前瞻基礎建設計畫，捷運藍線預定今年完成可行性研究核定，路線長度21.3公里，總經費為841.64億元。
市議員陳清龍、李榮鴻、何敏誠均昨天在議會質詢時關切捷運規畫方向及進度，市議員段緯宇批評輕軌計畫，是不是只在騙規畫費而已？他舉多年來市府一直編列軌道建設規畫費，是不是有人在軌道計畫「搞鬼」？
交通局長王義川說，捷運藍線全線軌道規畫高架和地下型式，高架段設有6處車站、地下段設有9處車站，共設有15處車站，路線長度21.3公里，總經費為841.64億元。
此外，考量大里、霧峰等屯區發展急迫性及台中長遠發展，去年底擴充原規畫研究路線，將雙港輕軌延伸至大里霧峰地區，今年3月完成期中報告，預計年底前完成雙港輕軌及其延伸段可行性研究並報請交通部審查。
(中時)
關鍵字：屯區捷運計畫
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