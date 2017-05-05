嘉義市鐵路高架化擬拆除公道一？惹議

連接嘉義市區與高鐵大道的公道一，便捷快速。（嘉義市政府提供）

公道一跨越街廓範圍大，車流大。（廖素慧攝）

廖素慧／嘉市報導

嘉義市鐵路高架化工程未動工，市長涂醒哲今天答詢議員時表示，未來拆除公道一列入選項。但據了解，鐵高工程規劃時已考量公道一的高度，且公道一斥資12億興建，通車不到3年，連接嘉義市區與高鐵大道，跨越街廓區域範圍大，交通效益顯著。

嘉義市議員陳姿妏、莊豐安、蔡文旭、戴寧等人針對鐵路高架化的土地徵收、工程細部規劃及期程、高架化後嘉義車站拆廢或保留、後站拆遷戶安置、周邊土地開發利用、區域縫合、召開公聽會、建置鐵高網站等問題提出質詢。

蔡文旭表示，市府應認真思考鐵路高架化後公道一是否有拆除計畫，以利於將來周邊土地活化利用的價值，且有助於區域縫合。

涂醒哲表示，因應鐵路高架化工程施工，未來拆除公道一是列入選項之一，因為考量鐵路高架化若要顧及公道一的高度，勢必拉高，則鋼材原料經費恐花得更多，且鐵高的高度忽高忽低，恐宛若「雲霄飛車」也不宜。

市府交觀處表示，鐵高工程若有更利於市政交通的規劃，可以檢討、評估可行性，目前所知，當初公道一設計施工已考量未來的鐵高工程，有測算現有博愛、嘉雄、北興陸橋及公道一距離台鐵軌道定面高程，公道一為海拔37公尺，鐵高44.5公尺，鐵高車站設計為3層樓，1樓購票大廳、2樓驗票區、3樓月台搭車區。

交觀處表示，公道一於2014年9月13日通車，實際施工總工程經費約12億，跨越番仔溝公園、博愛路、友忠路等主要聯外道路，連接市區與高鐵大道，使用50年沒問題。

(中時)