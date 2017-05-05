日月潭水域聯合稽查 未見網筏違規經營餐宿
日前有媒體報導，指日月潭水域四角吊網漁筏有違規露營餐飲使用，主管機關南投縣政府4日邀集檢調、警政、環保、消防、建設及觀光單位，緊急召開日月潭水域聯合稽查，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處為確保旅遊資訊之正確性並保障日月潭水域旅遊安全，也會同縣府辦理稽查，確保各位遊客有妥適之旅遊環境。
昨天稽查小組巡視日月潭水域，並無發現如媒體報導之水域內四角吊網漁筏違規餐飲及露營營業使用之情事，南投縣政府表示，漁筏應限供漁業之用途，不得有水上住宿餐飲等營利行為，將持續不定期召開聯合稽查作業，杜絕違規之營業情事發生。
交通部觀光局日月潭國家風景區管理處處長洪維新表示，日管處雖非漁業主管單位，但基於提供正確旅遊資訊及保障旅遊安全，將積極配合南投縣政府辦理召開不定期聯合稽查作業，避免漁筏違規營業使用之情勢發生。他呼籲遊客，參與各種旅遊活動務必尋找合法登記之業者，切勿因為貪小便宜而忽略自身安全。
(中時)
關鍵字：日月潭
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