海大龍崗生態園區 即日起開放免費賞螢

海大龍崗生態園區即日起開放免費賞螢。（圖/海洋大學提供）

國立海洋大學2017年螢火蟲季今(5)天晚間正式開始，5月13日前每天晚上都有三場螢火蟲生態解說導覽活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

海大龍崗生態園區孕育著豐富自然生態，每年春季4-5月都有大量的螢火蟲在林間飛舞，自2000年開始舉辦螢火蟲季系列解說導覽活動以來，每年都會吸引數千人前來賞螢，透過螢火蟲生態解說及導覽，倡導賞螢保育觀念及正確知識，同時推廣相關自然生態教育，獲得民眾熱烈的迴響，是臺灣北部熱門的賞螢景點。

海大表示，龍崗生態園區位於校園內，鮮少人為的破壞，自然生態環境保存完整，非常適合螢火蟲生長，這裏的螢火蟲是天然的，不是人工飼養或是野放復育而來的，每年春末夏初螢火蟲繁殖期間，都有大量的螢火蟲發生，將整個園區點綴的亮麗繽紛，是都市中難得的生態饗宴。

海大環安組長陳銘仁強調，螢火蟲是水質和環境指標昆蟲，只要把螢火蟲的原始棲地環境保護好，賞螢時不要干擾到螢火蟲，不要開燈、不要破壞環境、不要捕捉螢火蟲、更不要留下垃圾，這樣螢火蟲就可以生生不息了。

海大課外活動指導組表示，在螢火蟲季期間，龍崗生態園區會進行賞螢人數管制，民眾必須報名在展示廳集合，由解說員帶領才能上山賞螢，每天晚上有三場免費解說導覽服務，分別在18:00、19:00、20:00，每場次活動約一個小時，開放網路預約報名50名及現場報名50名。另外，在假日時，在上午10:30及下午15:30分別加開一場龍崗生態園區解說導覽。

除了賞螢活動之外，螢火蟲季期間在展示廳還有舉辦生態展，展示內容包括生態解說海報、照片及各式生物活體展示，由解說員及熱帶生物研究社同學製作生態海報，同時展示代表性的龍崗生態園區原生物種、原生魚、節肢動物、外來種、爬蟲以及螢火蟲等，讓民眾藉能夠多了解生態知識以及體認環境保育的重要性。

(中時)