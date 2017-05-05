拍偉人傳？卓冠廷：會尋找在地人事物
市議員黃馨慧5日質詢時建議新聞局卓冠廷，找市長林佳龍當男主角，拍一部《尋找台中偉人傳》，參加影展為台中爭光。新聞局長卓冠廷說，「以我所認識的林市長應該沒有興趣，會尋找在地人事物」，將透過影視拍片補助，打造台中成為台灣最適合拍片的城市。
黃馨慧質疑市府辦影展，補助拍片經費，創造多少影視產值及效益？對城市宣傳有幫助？市議員陳成添表示，台中社區總體營造成功，建議市府找出社區特色拍攝影片或微電影
，行銷地方特色。
卓冠廷表示，透過影視拍片補助，扶植影視產業發展，吸引眾多影視業者到台中市拍片取景，也為城市帶來文化及觀光經濟發展，盼從產製端及消費端推廣，健全影視展業鏈。
市府與台中市影視發展基金會105年度協助影視業者進行勘景、實際拍攝等作業，共計119部作品、協拍488件次。
卓冠廷說，市府往年每年編列3000萬元預算補助影視發展，現在補助總金額大幅降低，讓許多影視業者深感失望，憂心此氛圍持續發酵，恐重創台中長年塑造支持影視發展的形象。
市府去年補助電影《一路順風》、電視劇《一把青》獲大獎肯定，卓冠廷強調，許多補助作品的成功，證明影視補助政策促進城市行銷，推廣影視產業的模式確實可行。
(中時)
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