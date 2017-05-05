東亞青奧拿國旗？中市府比照奧會模式
盧金足／台中報導
帶國旗為選手加油！2019東亞青年運動會將在台中舉行，市議員不分藍綠，5日在市議會都關切民眾可否攜帶中華民國國旗進場觀賽，運動局長王慶堂強調，東亞青奧將比照「奧會模式」，在奧會模式下爭取觀眾最大權益。
市議會進行教育文化、交通地政委員會聯席會議，王慶堂針對「2019台中東亞青年運動會籌備宣傳狀況與成效專案報告」，市議員邱素貞要求場館、比賽場所應懸掛中華民國國旗，台灣要有骨氣，在台灣地主國舉辦活動，絕不允許比賽期間收起國旗的憾事。
市議員楊典忠表示，民眾為台灣選手加油天經地義，應該尊重各種加油方式，2018花博與2019東亞青都是國際盛會，市府應對票選出爐的新市旗趕快定案。
「民眾可以在觀眾席上，拿中華民國的國旗為選手加油嗎
？」市議員陳本添希望台中以台北世大運為借鏡，不要橫生枝節，市議員吳瓊華、李天生等人關切兩岸關係是否會影響中國及港澳代表隊參賽意願？
王慶堂表示，東亞青奧預計2019年8月登場，將有2300多名來自台灣、中國、北韓、香港、日本、南韓、澳門、蒙古及關島等9地選手參賽，預估吸引上萬國際旅客參加。
市議員李中、吳瓊華質疑編列宣傳經費1億2000萬元效益，運動局回應，東亞青奧是台中舉辦第一個國際性綜合運動賽事，更是台灣首次舉辦奧運體系的國際運動賽會，賽事宣傳相當重要，將讓世界看到台灣。
(中時)
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