朱立倫訪賀陳旦 交通部：前瞻計劃已關門

新北市長朱立倫拜訪交通部爭取更多的前瞻建設計劃，但未獲同意。（廖德修攝）

新北市長朱立倫今天下午拜會交通部長賀陳旦，希望能將八項大台北軌道建設，以及北台灣生活圈公路建設納入前瞻計劃，但未獲同意。賀陳旦反過來要求朱立倫先支持前瞻建設特別條例在立法院過關，將來再於前瞻建設實施後的滾動檢討考慮他所提出的要求，不過朱立倫並沒有回應。

交通部政務次長王國材解釋這次會面的內容，他說氣氛相當愉快，大約歷時一個小時，以專業性的對談居多，雙方的幕僚針對各自負責的計劃進行討論。但就他的了解而言，前瞻建設計劃應該算是「關門了」，內容不會再做變動；因此新北市提出的各項計劃，只能等前瞻建設開始執行後的定期檢討再來研究是否列入；至於多久才實施檢討，必須由國發會決定。

王國材強調，前瞻建設中的計劃有些已醞釀數年，有些則是地方人士談論了很久，並非無中生有，如今總算能夠逐一實現。

朱立倫則說，新北市政府對於前瞻計畫的立場有兩點，第一是前瞻建設必須對台灣的未來具有前瞻願景，所有的建設絕對是民眾需要。第二是審查過程應具有公平一致性，這與立法院國民黨陣營主張一致。

也因為今天朱立倫拜會賀陳旦無法獲得滿意的答案，下周二（8日）他將邀集新北市的立法委員進行溝通，共同向行政院爭取重新審查前瞻計畫內容。

至於新北市爭取列入前瞻建設的8項軌道計畫則是：萬大─中和─樹林線第2期工程、環狀線第2階段（含南環段及北環段）、汐止民生線、深坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌、機場線增設A2a及A5a站、鐵路地下化延伸至樹林

(中時)