肇逃車牌號碼就差一字 熱心外勞揪出惡騎士
好窩心！高市路竹區中山路、聖母街口日前發生一起肇逃車禍案件，一名騎單車國中女生在上學途中，遭闖紅燈機車騎士撞傷，事後逃逸，國中女生機警記下車號，但警方卻查不出來，還好路過目擊車禍經過的菲律賓外勞把車號隨手記在飲料杯上，幫揪出惡劣的肇逃騎士。
本月3日早上6時許，路竹分駐所接獲路竹中山路有一起交通事故，警方到場了解，是一名騎單車上學的國中女生，疑遭到闖紅單的機車騎士肇事後逃逸，這名女國中生雖有記到車號，經查詢，無該車車籍資料。
警方調閱監視器也未照到肇事機車的車號，不過有看到車禍當下2名身著白色制服的民眾扶起倒地國中生，訪查得知是路竹區福記食品的外籍移工拉納及瓦迪，令警方喜出望外的是，2人竟然有把肇事車牌號碼抄在飲料杯上。
警方說，車牌號碼就差一個字，原來國中女生把車號的英文字母T看成I，還好外籍朋友提供正確車號，才找到肇逃的機車騎士，並傳喚他到案說明。
福記食品表示，拉納來台工作2年、瓦迪剛來3個月，為了讓他們能自在生活，公司備有宿舍，所以每天都會步行上班，當天上班途中，正好目擊車禍過程，在緊要關頭記下車號，提供線索給警方迅速破案，讓公司員工稱讚又佩服。
(中時)
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