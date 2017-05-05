危機轉商機　新埤畜牧業遊說團成立

新埤鄉居民為捍衛生活品質已組成社區聯合巡查隊對抗養豬戶亂排廢水，但對立關係非長久辦法，5日又成立「新埤畜牧業遊說團」，將遊說業者參與減廢政策。（謝佳潾攝）

新埤鄉近年有不少畜牧業者進駐，目前豬隻已突破3萬頭，對比鄉民人數不到萬人的數據顯得衝突，居民為捍衛生活品質已組成社區聯合巡查隊對抗養豬戶亂排廢水，但對立關係非長久辦法，今天又成立「新埤畜牧業遊說團」，將遊說業者參與減廢政策。

指導方水利署南區水資源局指出，遊說團的主要目的是推動「沼液沼渣回歸農地使用政策」，這是一項公民參與的活動，當中卡著公私單位的溝通問題，因此委託台灣藍色東港溪保育協會任媒合角色，從中協助環保單位、畜牧業者及社區民眾進行溝通，而果真聽到業者及農民的心聲。

「雙方都有所顧忌。」環保局水汙染防治科科長黃信順說，經一番探訪後，得知其實業者找不到願意使用豬糞作為肥料的農民，因為農民在長期使用化學肥料後，對豬糞肥失去信心，擔憂速效性不好，且專家也指出豬糞肥的肥份不足，但這些都可經過討論改進。

他指出，一直有養豬戶遭開單取締的事情傳出也不見得是好事，與其雙方持續對立，不如促使他們合作達成循環經濟的共贏模式。協會理事周克任也說，當減廢政策落實時，新埤鄉想必得以擺脫豬臭味的惡夢，屆時還能以大量豬隻打造出在地品牌豬肉，成功將危機轉成商機。

今天遊說團成立會上，許多社區人士及業者都親臨現場聆聽報告，建功、萬安及獅頭等社區都表示很期待3個月遊說期後的成果，而國興及翊萊兩業者也表示會全力配合。

(中時)