危機轉商機 新埤畜牧業遊說團成立
新埤鄉近年有不少畜牧業者進駐，目前豬隻已突破3萬頭，對比鄉民人數不到萬人的數據顯得衝突，居民為捍衛生活品質已組成社區聯合巡查隊對抗養豬戶亂排廢水，但對立關係非長久辦法，今天又成立「新埤畜牧業遊說團」，將遊說業者參與減廢政策。
指導方水利署南區水資源局指出，遊說團的主要目的是推動「沼液沼渣回歸農地使用政策」，這是一項公民參與的活動，當中卡著公私單位的溝通問題，因此委託台灣藍色東港溪保育協會任媒合角色，從中協助環保單位、畜牧業者及社區民眾進行溝通，而果真聽到業者及農民的心聲。
「雙方都有所顧忌。」環保局水汙染防治科科長黃信順說，經一番探訪後，得知其實業者找不到願意使用豬糞作為肥料的農民，因為農民在長期使用化學肥料後，對豬糞肥失去信心，擔憂速效性不好，且專家也指出豬糞肥的肥份不足，但這些都可經過討論改進。
他指出，一直有養豬戶遭開單取締的事情傳出也不見得是好事，與其雙方持續對立，不如促使他們合作達成循環經濟的共贏模式。協會理事周克任也說，當減廢政策落實時，新埤鄉想必得以擺脫豬臭味的惡夢，屆時還能以大量豬隻打造出在地品牌豬肉，成功將危機轉成商機。
今天遊說團成立會上，許多社區人士及業者都親臨現場聆聽報告，建功、萬安及獅頭等社區都表示很期待3個月遊說期後的成果，而國興及翊萊兩業者也表示會全力配合。
(中時)
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