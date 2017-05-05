巧克力界法拉利母親節蛋糕 限量開賣

主廚鄭永進與妻子共同經營艾蕾蒂法式甜點店，7年來累積不少忠實主顧。玫瑰覆盆子托斯卡尼6吋、1520元（左起），限量50個；仲夏芭芭露6吋、980元。（JOJ PHOTO攝）

艾蕾蒂玫瑰覆盆子托斯卡尼6吋、1520元（左起順時針），採用AMEDEI巧克力為原料製作，限量50個；仲夏芭芭露和北海道起司三重奏6吋皆為980元。（JOJ PHOTO攝）

艾蕾蒂托斯卡尼70％巧克力布丁，90元（艾蕾蒂提供）

艾蕾蒂白朗峰，本季新品，145元。（JOJ PHOTO攝）

位在中壢的「艾蕾蒂法式甜點」店，網路討論度高，3年來採用有「巧克力界法拉利」之稱的義大利頂級巧克力AMEDEI艾美黛製作限量蛋糕，今年母親節再以AMEDEI托斯卡尼莊園黑巧克力70％為基底，製作全新的玫瑰覆盆子托斯卡尼蛋糕，每個6吋1520元、限量50個可宅配，今（5日）起可提貨，首日就賣出10個，可見不少兒女願意花高價犒賞媽媽。

35歲的主廚鄭永進是彰化人，原本念電子科，卻為了學得一技之長投入烘焙，他雖笑稱是條「不歸路」，卻很篤定「我想專心做好一件事」，至今超過18年不改其志。他一開始在傳統烘焙店當了7、8年的三手、二手學徒，觀察到青木定治等法式手工甜點盛行，思考改走精緻化路線。

後來離開家鄉，上台北、台中、新竹學法式烘焙2、3年，遇到提供學習空間的老闆讓他多發揮，漸漸萌生創業的念頭，考量台北競爭力強，於是在台北、新竹折衷點中壢開店；創業7年多來他堅持採用好食材，不斷從消費者的反應調整、修正商品，雖價位比照台北，較中壢一般店家高，卻也累積口碑和一票忠實主顧，有客人每周專程從台北去品嘗，最遠的還有澎湖的客人。

7年來每年業績穩定成長，期間不少人找他展店、代工或加盟，他統統都拒絕，他待過工廠看過有了量卻沒品質的缺點，鄭永進說：「這是我不做傳統烘焙店的原因，不能顧及品質什麼都不用談。」，他認為「艾蕾蒂」最大的賣點和特色就是「僅此一家，絕無分號」！

店內每天有8至10款小蛋糕，1至2款蛋糕捲，每個夏季會推新口味，評估消費者反應，把熱銷款留下來當常賣款。受歡迎的長賣款有經典的蒙布朗、檸檬塔等；季節款中夏季有杏桃、芒果或水果，冬季有草莓；節慶限量款則會在母親節、中秋節、耶誕節推出。此外，也有彌月蛋糕和喜餅可客製訂購，彌月蛋糕約290至350元，喜餅禮盒從500至900元不等。

今年新推出的3款母親節蛋糕中，限量的玫瑰覆盆子托斯卡尼蛋糕主體完全是巧克力，下層為鹽之花巧克力酥餅，再綴上覆盆子白蘭地玫瑰香緹、有機玫瑰花，成份簡單、口感純粹。

仲夏芭芭露和北海道起司三重奏皆為多層次口感，前者上層起依序是鳳梨百香果果醬，與番石柳、百香果、芒果和柑橘打成芭芭露慕斯，以及柳橙比斯奇海綿蛋糕、核桃巧克力糖酥，再包覆北海道乳酪慕斯，滋味酸甜、清爽；後者上層起依序是瑪仕卡邦起司+糖漬黃檸檬、香草海綿蛋糕、北海道起司，黃檸檬雖是隱味卻能畫龍點睛，是日本超夯的口味。

(中時)