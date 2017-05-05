英保守黨拿下地方議會過百席次 梅伊連任呼聲高

英國周四地方選舉的初步結果顯示，首相梅伊（Theresa May）領導的保守黨在地方議會拿下超過100個席次，令外界看好她在6月8日大選獲得壓倒性勝利。

英國上下包括蘇格蘭、英格蘭及威爾斯等地的議會都在周四舉行投票，由各黨派爭奪4,851個席次，另外還包括數個新增的地方政府職位。初步結果顯示保守黨已掌握5個地方議會，並贏得一場市長選舉，很可能是近10年來保守黨在地方選舉贏得的最大勝利。

(工商)