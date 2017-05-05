英保守黨拿下地方議會過百席次 梅伊連任呼聲高
英國周四地方選舉的初步結果顯示，首相梅伊（Theresa May）領導的保守黨在地方議會拿下超過100個席次，令外界看好她在6月8日大選獲得壓倒性勝利。
英國上下包括蘇格蘭、英格蘭及威爾斯等地的議會都在周四舉行投票，由各黨派爭奪4,851個席次，另外還包括數個新增的地方政府職位。初步結果顯示保守黨已掌握5個地方議會，並贏得一場市長選舉，很可能是近10年來保守黨在地方選舉贏得的最大勝利。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。