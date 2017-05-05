獅全壘打王將回歸 統一獅利爪升級
統一獅本周結束7連敗後，近期拉出一波2連勝佳績，現在他們進攻火力將再升級！獅隊總教練「蔗總」黃甘霖5日對Lamigo桃猿賽前透露，日前遭觸身球打傷手的主炮鄭鎧文，經過近1個月在二軍休養與調整後，他將在6日回到一軍出賽。
鄭鎧文因雙手挨觸身球，上月7日後就未在一軍出賽，上月下旬開始在二軍出賽，總計他在二軍3打數沒有安打，靠1次高飛犧牲打進帳1分，傷前他在一軍出賽9場，以6轟暫居獅隊全壘打王。如今在朱元勤左手扭傷，得休息3到4天情況下，儘管鄭鎧文狀況不算好，蔗總仍決定提前把他拉上一軍，明天登錄後，馬上先發出賽。
蔗總表示，鄭鎧文現在身體狀況沒問題，打擊雖然還沒看過，不過他清楚鄭鎧文的能耐，對他很有信心，「他應變能力強，給他幾個打席就能慢慢找回手感。」除了鄭鎧文將重返一軍，獅隊因應朱元勤受傷，也先拉上強打棒鄧志偉應急。
(中時電子報)
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