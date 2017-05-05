全大運／ 文藻混血「小昆凌」 球技、課業兼顧

文藻女子羽球隊隊長何艾麗。(林宋以情攝)

文藻女子羽球校隊隊長，五專部專二的何艾麗擁有令人很難忽視的混血外表，不過在台灣出生、長大的她，球技、課業也兼顧，小小年紀就開始當英文家教。

父親是美國人，母親是台灣人，即便159公分的身高在羽球場上不吃香，但何艾麗對羽球的熱愛不輸其他人。當年開始打羽球，是因為弟弟從小就是羽球隊，還是「球后」戴資穎的母校民權國小，何艾麗笑說，「看到弟弟去比賽，我也吵著想打比賽，所以也開始練羽球。」

文藻女子羽球隊隊長何艾麗。(林宋以情攝)

對何艾麗來說，羽球最大的魅力就是能夠享受場上的每一刻，「打羽球可以讓人忘記課業，專注享受當下。」文藻連續兩年參加一般組女團賽事，不過如同很多女子校隊都要面對球員減少的情況，「因為招生不佳，明年有可能無法報團體賽，就要拚個人賽。」

父親的關係，多少讓何艾麗在外文方面稍占優勢，甚至16歲起就當英文家教，她對自己未來有些規劃，「希望明年專三能申請赴美國讀大學，朝電影、旅遊或者配音方向努力。」

(中時電子報)