全大運／ 文藻混血「小昆凌」 球技、課業兼顧
文藻女子羽球校隊隊長，五專部專二的何艾麗擁有令人很難忽視的混血外表，不過在台灣出生、長大的她，球技、課業也兼顧，小小年紀就開始當英文家教。
父親是美國人，母親是台灣人，即便159公分的身高在羽球場上不吃香，但何艾麗對羽球的熱愛不輸其他人。當年開始打羽球，是因為弟弟從小就是羽球隊，還是「球后」戴資穎的母校民權國小，何艾麗笑說，「看到弟弟去比賽，我也吵著想打比賽，所以也開始練羽球。」
對何艾麗來說，羽球最大的魅力就是能夠享受場上的每一刻，「打羽球可以讓人忘記課業，專注享受當下。」文藻連續兩年參加一般組女團賽事，不過如同很多女子校隊都要面對球員減少的情況，「因為招生不佳，明年有可能無法報團體賽，就要拚個人賽。」
父親的關係，多少讓何艾麗在外文方面稍占優勢，甚至16歲起就當英文家教，她對自己未來有些規劃，「希望明年專三能申請赴美國讀大學，朝電影、旅遊或者配音方向努力。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。