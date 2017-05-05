這個母親節等了11年　飛夢林小子等到了

大成國小林姓五年級生(右)等了11年終於與媽媽過了首個母親節，林媽媽還特地拿手機拍照留念。（謝佳潾攝）

「老師，媽媽來了嗎？」大成國小林姓五年級生，今天在學校舉辦的慈孝感恩會上一直尋找媽媽的身影，因從小失怙在單親家庭長大，媽媽又忙於工作鮮少互動，不曾過母親節的他顯得特別緊張，直到替媽媽洗腳瞬間才如釋重負，等了11年真的被他等到了。

大成國小校長李嘉齡說，林姓男同學是飛夢林轉介的學生，因家庭問題在去年申請進入飛夢林，他的個性相當成熟，學習能力也很好，面對任何問題都能侃侃而談，直到昨天在慈孝感恩會上，才看到他罕見的緊張樣，每隔幾分鐘就在詢問媽媽來了嗎，不然就是親自報告媽媽已經到哪裡了。

林同學曾告訴老師說，他從沒慶祝過母親節，以前學校在舉辦母親節慶祝活動時，他都不敢抱太大期待，要邀請媽媽來當然好，但不來也沒差，直到今年仍是抱持著這樣的態度，畢竟大人工作忙也無可厚非，反正也等10年了，不差今年又是一樣的。

老師聽聞他這番言論後，深知他的「口是心非」，積極努力邀約林媽媽必要前來參加，而林同學也感受到學校的關愛，一改之前的消極態度，除一直向媽媽透漏出渴望的心聲外，還拼命學習吹陶笛等才藝，就為了活動當天要表演給媽媽看。

今天活動一開始，林同學已經坐立難安，直到見到媽媽的身影出現在校園內，才有安心的感覺。慶祝母親節的活動最高潮當屬替媽媽洗腳，第1次替媽媽洗腳的林同學臉上頓時露出無比幸福的笑容，他等了11年終於等到替母親服務的1次機會。

(中時)