高市婦女會關懷憨兒 共度溫馨佳節
5月是康乃馨盛開的感恩時節，高雄市婦女會理事長陳麗娜，5日帶領11個分會會長、會姊，於母親節前夕至慈暉園關懷身心障礙者，並鼓勵長期照顧憨兒的教保人員。
慈暉園是全日型住宿機構，安置家庭功能不足的身心障礙者，對身障者而言，除了他們的媽媽，每天朝夕相處的教保人員就如同母親，平時這群媽媽們總是不辭辛勞，細心呵護著憨兒，給予生活照顧及關懷！
憨兒對於教保人員也如母親般的對待，非常依賴，經常依偎在身旁，像小孩般地撒驕。
憨兒今天以「太鼓─小蘋果」歡迎貴賓的到來，再以「舞蹈─帽飾走秀」，展現熱情與活力。
這群憨兒因家庭或環境因素，無法與家人們共度母親節，在這溫情團聚的時節，高雄市婦女會適時給予憨兒滿滿的關懷與溫暖，並捐贈善款，挹注園區經費。
(中時)
關鍵字：母親節
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