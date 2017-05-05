高市婦女會關懷憨兒 共度溫馨佳節

高雄市婦女會理事長陳麗娜（左）5日帶領11個分會會長、會姊，至慈暉園關懷身心障礙者，並致贈紅包，由院長林玲君（右）代表接受。（慈暉園提供）

高雄市婦女會理事長陳麗娜（左）5日帶領11個分會會長、會姊，至慈暉園關懷。（慈暉園提供）

5月是康乃馨盛開的感恩時節，高雄市婦女會理事長陳麗娜，5日帶領11個分會會長、會姊，於母親節前夕至慈暉園關懷身心障礙者，並鼓勵長期照顧憨兒的教保人員。

慈暉園是全日型住宿機構，安置家庭功能不足的身心障礙者，對身障者而言，除了他們的媽媽，每天朝夕相處的教保人員就如同母親，平時這群媽媽們總是不辭辛勞，細心呵護著憨兒，給予生活照顧及關懷！

憨兒對於教保人員也如母親般的對待，非常依賴，經常依偎在身旁，像小孩般地撒驕。

憨兒今天以「太鼓─小蘋果」歡迎貴賓的到來，再以「舞蹈─帽飾走秀」，展現熱情與活力。

這群憨兒因家庭或環境因素，無法與家人們共度母親節，在這溫情團聚的時節，高雄市婦女會適時給予憨兒滿滿的關懷與溫暖，並捐贈善款，挹注園區經費。

(中時)