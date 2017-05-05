蔡英文：新南向政策不是政治宣示 而是與國際建立互惠互利

蔡英文總統今天接受接受印度「印度人報」（The Hindu）、印尼「指南日報」（Kompas）、馬來西亞「太陽報」（The Sun）、菲律賓「每日詢問者報」（The Philippine Daily Inquirer）、新加坡「海峽時報」（The Straits Times），以及泰國「民族報」（The Nation）等6家國際媒體聯合專訪，闡述我新南向政策的思維與目標。

蔡英文表示，新南向政策的用意，並不是在這個區域內提出一個政治宣示，不是與中國競爭，而是強調台灣做為本區域的成員，以自身優勢促進互惠互利發展。並從另一個角度探索台灣身處於許多近鄰中，可以如何扮演更積極的角色。「讓我再次重申：這非關地緣政治，而是經貿事務。」

蔡英文說，台灣的整體目標是加強台灣與各國在資源、人才、市場方面的合作。希望在互利互惠的基礎上，建立更多長期和戰略的關係。強化台灣在這些龐大內需市場的布局，就可以強化的競爭力，也可以幫助台灣進入其他區域市場，共同努力是絕對互利的。

蔡英文說，要藉此機會澄清一些對新南向政策的批評。有人說，台灣推動新南向政策，預算編列規模不足，或中國推動「一帶一路」已限縮台灣在本區域的發展空間，有礙新南向政策的推動。

她要強調的是，「新南向政策」和中國的「一帶一路」是完全不同的模式，台灣擁有的是強大的民間企業及醫療、教育、人力資源開發、技術創新、農業、防災等各種軟實力，這些都不是金錢或政治力可以取代或阻擋的。

她表示，新南向政策的用意並不是在這個區域內發表政治上的宣示，而是與國際社會建立互惠互利的關係；不是與中國競爭，而是強調台灣做為本區域的成員，以自身優勢促進互惠互利發展。

(中時)