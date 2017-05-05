羅馬王子托提引退賽 台灣看得到
義甲AS羅馬隊日前宣布，「羅馬王子」托提（Francesco Totti）將在本季結束後引退，結束球員生涯轉任行政高層。台灣時間5月29日凌晨羅馬主場對熱那亞之戰，將是托提的引退賽，《Eleven Sports》也將直播此役。
40歲的托提從1993年於羅馬上演處女秀以來，已在義甲出賽超過600場，攻入賽史次多的250球。本季是托提與羅馬合約的最後1年，他在義甲的出賽不多，只有1場先發。
羅馬上周對決同城死敵拉齊歐，托提替補上場，賽後被問到是否最後一次參加「首都德比」，羅馬王子卻不置可否。不過羅馬新任競技總監蒙奇（Monchi）在周三記者會表示，托提約滿後轉任行政職是既定計畫，等於替當事人宣布退役。
《Eleven Sports》在5月獻上多項精彩賽事，包括進入球季最後關頭的英超足球聯賽、英足總盃決賽，如火如荼進行中的NBA季後賽，而在5月23至25日日職阪神虎主場對戰讀賣巨人的3連戰，如果陽岱鋼能及時復出，台灣球迷也有機會一睹他的丰采。
(中時電子報)
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