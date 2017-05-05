工運界性侵疑雲 桃產總理事長親赴桃檢遞資料

桃園市產業總工會性侵疑雲，理事長莊福凱5日將相關資料提供給桃園地檢署，請司法積極介入調查。（桃產總提供）

桃園市產業總工會性侵疑雲，理事長莊福凱5日將相關資料提供給桃園地檢署，並發布聲明請司法積極介入調查。（蔡依珍翻攝）

桃園市產業總工會性侵疑雲，理事長莊福凱5日將相關資料提供給桃園地檢署。（蔡依珍翻攝）

桃園市產業總工會秘書長姚光祖涉嫌性侵工會女同事疑雲，桃園地檢署5日主動簽分他字案，指派婦幼專組檢察官葉益發調查，工會理事長莊福凱也親赴地檢署主動提出成員的相關資訊，全力配合司法調查，也呼籲司法能重視、保護女方權益。

桃園市產業總工會聲明稿指出，有關外界質疑桃市產總秘書處集體性侵前任成員一案，今日上午十時桃園市政府警察局婦幼警察隊已到工會偵辦，工會立即配合警方要求，提供姚光祖的年籍資料及相關聯絡方式。

桃產總理事長莊福凱說，桃產總相當重視，在與其他理事討論後，他下午1時親自前往桃園地檢署，主動提出秘書處人員的相關資訊、檔案以及其他可能針對案情相關資料，請司法積極介入調查，工會也將全力配合辦案，呼籲司法程序重視及保護當事人（即女方）權益。

莊福凱說，桃市產總將靜待檢調結果，交由司法釐清真相，如有相關責任絕對負責，毋枉毋縱，以還給當事人公道，桃產總也將依據性別工作平等法第13條，成立調查委員會，聘請相關領域之專家學者進行調查。

(中時)