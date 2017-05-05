騎鐵馬害機車騎士噴飛喪命 男子遭訴
陳姓男子去年3月騎鐵馬，不顧閃紅燈逕自衝出路口，在主幹道的李姓機車騎士閃避不及撞上，當場失控噴飛、撞到路邊違停的小貨車後重摔在地，緊急送醫仍傷重不治，桃檢調查發現，陳男見閃紅燈未先停止、禮讓幹道車先行，依過失致死罪嫌起訴。
家住平鎮的57歲陳姓男子，去年3月13日凌晨騎著腳踏車出門，近1點行經平鎮區湧東路和中豐路口時，直接從巷內鑽出，當時暗夜又飄雨，騎在中豐路上的李姓騎士發現時已閃避不及，雙方發生嚴重碰撞。
因天雨路滑，李男當場噴飛，往右衝向違規停車在路邊的小貨車左後側，重摔在地，陳男見闖禍，連忙打電話報警並呼叫救護車，將李姓騎士緊急送醫，仍因顱內出血、全身多處骨折，急救5日後於18日上午6點宣告不治。
行車事故鑑定委員會調查發現，騎乘腳踏車的陳男在支線，見閃紅燈未暫停、禮讓幹道直行車先行，是肇事主因，桃檢認為，閃紅燈代表要「停車再開」，但陳男未在停止線前停下，即通過交叉路口，認定有過失，依過失致死罪嫌起訴。至於路邊違停的胡姓男子小貨車，則沒有肇事責任，獲不起訴處分。
(中時)
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