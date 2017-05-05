遭影射為補習班淫媒 蔡秀鳳提告：網路所指非事實
網友近日從輕生女作家所寫的小說中自行解讀，除了書中所提的「李國華」外，起碼還有4名共犯，並認為最恐怖的就是班主任「蔡良」，影射她就是現職瀛海中學行政職員蔡秀鳳，蔡女5日偕同律師到警局對網友提告加重誹謗罪，並發聲明表示網友指涉都非事實。
網友依據書中情節，將書中所寫的補習班主任蔡良，負責帶女學生到南老師的小公寓中，讓老師享用，怒指為補習班恐怖淫媒，並從當年當時補習班惡鬥資料中，影射就是某補習班的班主任蔡秀鳳。
蔡秀鳳5日下午生氣的前往第三警分局，委任律師江信賢對網友提告加重誹謗罪，並發出聲明表達三點立場與三點說明，她稱，自己不做傷害他人的事、不想製造社會對立與衝突、只想保護自己與家人。
蔡秀鳳承認是女作家當時的補習班主任，也認識女作家一家人，但蔡秀鳳強調三點說明，一、從未做過傷害林奕含及其家人的事。二、媒體與網路指涉有關自己的內容，都不是事實。三、在任職同心補習班期間，指處理補習班公領域的事情，至於老師私領域的事情完全不清楚。
最後，蔡秀鳳稱有關自己與女作家一家人長時間互動與相處，媒體與檢調可以詢問女作家的父母，自己問心無愧。
蔡女在製作完筆錄後未發一語，隨即離去，由律師江信賢代為說明並發出聲明函。
(中時)
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