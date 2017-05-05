志航國小868名小朋友 合送媽媽心情壁畫祝母親節

小朋友張貼感恩心情謝母親。（學校提供）

志航國小師生祝賀母親節快樂。（學校提供）

嘉義市志航國小全校868個小朋友，齊心合作完成一幅大型牆面的馬賽克拼貼畫送給媽媽，祝賀母親節的禮物，小朋友把滿著感恩祝福的便利貼構成一幅要對媽媽說的馬賽克拼貼畫「MOM, I Love You.」。

2年級張巧霓寫「媽媽，我很感謝您的照顧，我很感激您為我做的一切，我現在會很聽您的話，謝謝您辛苦的賺錢。祝媽媽平平安安，母親節快樂！」小朋友小心翼翼的將便利貼貼在屬於自己的位置上，家長們也都駐足在牆面前找孩子的祝福的貼紙，親子以畫話傳情，心情更貼近彼此。

(中時)